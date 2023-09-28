Лавров возложил на Запад ответственность за разрушение целостности Украины

«Когда в открытую соавторы президента России Владимира Путина по минским договоренностям признали, что они его, по сути дела, ввели в заблуждение и совсем не собирались их выполнять, именно они разрушили территориальную целостность Украины, о которой они так сейчас постоянно заботятся», — рассказал Лавров в интервью ТАСС.
Ранее Лавров заявил, что Россия готова к возобновлению мирных переговоров по урегулированию военного конфликта на Украине, однако этот процесс должен происходить «с учетом реалий на земле». По его словам, в ходе переговоров и консультаций обязательно необходимо учитывать факт присоединения к России четырех новых регионов, их территориальная принадлежность обсуждаться не может.