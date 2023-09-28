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09:36 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава Нагорного Карабаха подписал указ о прекращении существования республики

Президент Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования государства. Непризнанная республика прекратит существование до 1 января 2024 года.

Источник: Reuters

«Распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года, и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование», — говорится в указе.

Текст указа опубликован в официальном Telegram-канале аппарата президента НКР только на русском языке, хотя сам Telegram-канал ведется чаще на армянском языке иногда с русским переводом. Информацию о прекращении существования НКР также подтвердило государственное агентство Армении «Арменпресс».

Населению Карабаха, в том числе тем, кто находится за его пределами, предложили ознакомиться с условиями реинтеграции со стороны Азербайджана для принятия решения о пребывании на территории Карабаха или возвращении туда.

Как отмечается в Telegram-канале, решение принято «в связи с создавшейся сложной военно-политической ситуацией, исходя из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Арцаха», а также учитывая договоренности с Азербайджаном, которые были достигнуты при посредничестве российских миротворцев. Баку обещал свободный проезд жителям Карабаха, включая сложивших оружие военных, по Лачинскому коридору.

Азербайджан на прошлой неделе нанес по Карабаху удары и назвал это «антитеррористическими мероприятиями». Погибли и пострадали сотни человек с обеих сторон. После этого началась массовая эвакуация армян из Карабаха в Армению. Территорию непризнанной республики покинули больше половины ее жителей — свыше 65 тыс. человек. При попытке въехать в Армению был задержан бизнесмен Рубен Варданян, ранее возглавлявший правительство НКР.

Леонид Уварчев

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