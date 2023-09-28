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10:19 (мск), источник: Коммерсантъ

Экс-госминистр НКР Варданян арестован по обвинению в финансировании терроризма

Бывшему госминистру Нагорно-Карабахской республики Рубену Варданяну предъявлено обвинение по трем статьям уголовного кодекса Азербайджана, сообщила Служба государственной безопасности Азербайджана. Он арестован.

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Варданяну предъявлены обвинения в финансировании терроризма, участии в создании вооруженных формирований или групп и участии в их деятельности, а также в незаконном пересечении границы Азербайджана. Служба государственной безопасности Азербайджана опубликовала видео задержания экс-госминистра НКР.

Рубен Варданян с 1985 года жил в России. Forbes оценивал его состояние в 2021 году в $1 млрд (116-е место в списке богатейших россиян 2021 года). В сентябре 2022-го бизнесмен решил отказаться от российского гражданства и переехать в Карабах. В декабре того же года Владимир Путин удовлетворил его прошение о выходе из гражданства РФ. Занимал пост госминистра НКР с ноября 2022 года по 23 февраля 2023-го.

Варданян был задержан азербайджанскими силовиками при попытке въехать в Армению 27 сентября при масштабной эвакуации из Нагорного Карабаха. Сегодня, 28 сентября, президент НКР Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования непризнанной республики.

Леонид Уварчев

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