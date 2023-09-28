СМИ: Украину ждут три проблемы с Abrams

«Не обезвреженные мины могут стать для них проблемой, как и для любой бронетехники. “Абрамс” тут не являются исключением», — говорится в публикации.
Кроме того, утверждает автор материала, знаменитая броня «Абрамсов» распределена неравномерно и уязвима для российских дронов, а ВСУ не смогут сами обслуживать американские танки из-за сложности их устройства.
«Реальный риск будет заключаться в поддержании оперативной готовности, поскольку это очень сложная система, требующая значительных логистических усилий», — отмечается в статье.
Работа с танками Abrams станет вызовом для ВСУ, резюмирует автор.
В Белом доме ранее подтвердили, что первая партия Abrams прибыла на Украину, всего США намерены поставить 31 танк. При этом, как сообщала газета Wall Street Journal, украинские чиновники считают, что поставка Abrams не сможет изменить ситуацию на фронте. Глава украинской разведки Кирилл Буданов также признавал, что эти танки на передовой «долго не проживут». Президент России Владимир Путин, говоря о поставленных ранее Киеву немецких танках Leopard и БМП производства США Bradley, отмечал, что они «прекрасно горят».