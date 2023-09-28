Путин встретился с Кадыровым

«Я знаю, что вы лично занимаетесь все время этими вопросами, в том числе поддержкой семей наших ребят, которые на переднем крае воюют, уверен, хорошо, мужественно, героически», — сказал Путин.
Как отметил президент, его радует, что у чеченских подразделений сложились хорошие контакты с другими формированиями и с вышестоящими звеньями.
Кадыров в свою очередь указал, что бойцы находятся в хорошем расположении духа, все их вопросы и проблемы решаются. Военнослужащие каждый день берут в плен украинских военных, уничтожают технику.
«Никакие Abrams танки не страшны <…> А так, сегодня у бойцов дух хороший, я иногда заглядываю — как и что. Абсолютно все их вопросы решаемы, их проблемы — нету связи, техника <…> Мы от начала и на сегодняшний день купили одну тысячу с чем-то бронированных машин», — сказал Кадыров.
Он сообщил, что регион, которым он руководит, единственный в России сформировал пять полков и три батальона, и все они сегодня участвуют в спецоперации.
Говоря о ситуации в Чечне, Путин отметил, что динамика положительная. Он подчеркнул, что это происходит благодаря Кадырову и его команде, которая уверенно работает и хорошо взаимодействует с федеральным правительством.
Президент напомнил, что есть много серьезных задач и программ, и предложил Кадырову обсудить насущные вопросы.