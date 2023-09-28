13:57 (мск), источник: © РИА Новости

Путин встретился с Кадыровым

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Владимир Путин встретился в Кремле с Рамзаном Кадыровым, президент и глава Чечни обсудили ситуацию в республике, социальную сферу, участие чеченских бойцов в специальной военной операции.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Ребятам самые наилучшие пожелания передавайте. Семьям их самые наилучшие пожелания.

Владимир Путин
президент России

«Я знаю, что вы лично занимаетесь все время этими вопросами, в том числе поддержкой семей наших ребят, которые на переднем крае воюют, уверен, хорошо, мужественно, героически», — сказал Путин.

Как отметил президент, его радует, что у чеченских подразделений сложились хорошие контакты с другими формированиями и с вышестоящими звеньями.

Кадыров в свою очередь указал, что бойцы находятся в хорошем расположении духа, все их вопросы и проблемы решаются. Военнослужащие каждый день берут в плен украинских военных, уничтожают технику.

«Никакие Abrams танки не страшны <…> А так, сегодня у бойцов дух хороший, я иногда заглядываю — как и что. Абсолютно все их вопросы решаемы, их проблемы — нету связи, техника <…> Мы от начала и на сегодняшний день купили одну тысячу с чем-то бронированных машин», — сказал Кадыров.

Он сообщил, что регион, которым он руководит, единственный в России сформировал пять полков и три батальона, и все они сегодня участвуют в спецоперации.

Говоря о ситуации в Чечне, Путин отметил, что динамика положительная. Он подчеркнул, что это происходит благодаря Кадырову и его команде, которая уверенно работает и хорошо взаимодействует с федеральным правительством.

Президент напомнил, что есть много серьезных задач и программ, и предложил Кадырову обсудить насущные вопросы.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Украина не справилась. США открывают новые фронты против России
Во Франции назвали простой способ уничтожить танки Abrams
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Путин ВладимирКадыров Рамзан