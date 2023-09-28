Армения и Карабах, нефть и «прививка от нацизма» для Канады. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Владимир Путин работает в Кремле. Он уже провел несколько рабочих встреч, в том числе с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Президент в ближайшие часы встретится с руководителями новых регионов, победившими на выборах. «Будет достаточно откровенное общение и обмен мнениями» в режиме видеоконференции.
Впервые с официальным визитом в Москву прибыл президент Республики Южный Судан Салва Киир. Россия одной из первых признала независимость этой страны. После переговоров «будет рабочий завтрак с президентом Кииром».
Также Путин выступит на торжественном вечере в честь столетия поэта Расула Гамзатова в Большом Кремлевском дворце.
О прекращении существования Нагорно-Карабахской республики
«Мы принимаем во внимание» указ президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики о ее роспуске. Во втором пункте документа обращается внимание на необходимость интеграции региона с Азербайджаном.
«Внимательно отслеживаем ситуацию, прежде всего гуманитарный аспект». «Наши миротворцы продолжают содействие людям. Многие изъявляют желание перейти на территорию Армении».
«Вряд ли можно говорить, кто виноват» в уходе армянского населения из Карабаха, «прямых причин таких действий нет». Люди изъявляют такое желание «в период трансформации». Главное — чтобы беженцам «были обеспечены нормальные условия жизни». «Чисто гуманитарный аспект, который заботит нас больше всего».
О предложенном Арменией соглашении с РФ по Римскому статуту
«Трудно говорить» о предложенном Армении соглашении по Римскому статуту. «Я не располагаю деталями».
У Еревана были определенные аргументы для присоединения к договоренностям о Международном уголовном суде. «Если Армения берет на себя международные обязательства, здесь нужно смотреть, что является превалирующим».
«Армения прекрасно знает, что мы не являемся участниками [статута]. И Армения прекрасно знает трудно укладывающиеся в голове решения, принятые на основании этого статута. Мы знаем, что в Ереване об этом очень хорошо известно».
«Безусловно, это не то, что мы приветствуем. Но Армения — суверенное государство». «Надеемся, что подобные решения не будут негативно влиять на наши двусторонние отношения».
Путин не планировал в ближайшее время поездок в Армению.
О ситуации на рынке нефти
«Насчет таких жестких мер [по работе с участниками рынка] вчера предупреждал президент — что в них нет необходимости». «С компаниями нужно продолжать работать».
О повышении добычи для компенсации выпавших нефтяных доходов речи не идет. «Мы придерживаемся всех договоренностей в рамках ОПЕК+, это же действуют наши партнеры».
О росте военных расходов в бюджете.
«Очевидно, что такое повышение абсолютно необходимо». «Мы живем в состоянии гибридной войны» — «которая развязана против нас». «Мы продолжаем специальную военную операцию». «Это требует высоких расходов».
О последствиях чествования нациста в Канаде
«Я не думаю, что самое главное перед кем-то извиниться [властям Канады]». «Главное — осознать недопустимость чего-то такого в будущем, осознать дефицит знаний в такой стране, как Канада» о нацизме. «Несколько поколений живут и ничего не знают о фашизме». Канадцам необходимо «делать прививку» от нацизма, больше узнавая о его преступлениях.
«Нас впереди ожидает еще не одна инициатива российской стороны о принятии совместных документов с осуждением нацизма как такового, в том числе в его нынешних проявлениях». Нужно, чтобы «Канада солидаризировалась с этими инициативами».
Об участии кубинцев в СВО
Песков предложил задавать министерству обороны вопросы насчет участия граждан Кубы в специальной военной операции.
«То, что мы поддерживаем отношения и диалог с нашими друзьями в Гаване во всех возможных областях, — это действительно так».
Утверждения, будто некоторые кубинские семьи сообщают об обманном характере привлечения к спецоперации на Украине, «вряд ли можно комментировать, отвечая на фразу “некоторые члены семей”». «Если появится информация, кто конкретно кому обещал и кто был обманут, мы внимательно к этому отнесемся».