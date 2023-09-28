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Спецоперация на Украине
14:03 (мск), источник: ТАСС

Армения и Карабах, нефть и «прививка от нацизма» для Канады. Темы брифинга Пескова

Обстановка в Нагорном Карабахе и тонкости присоединения Армении к Римскому статуту, а также ситуация на рынке нефти и необходимость «прививки от нацизма» для Канады стали в четверг основными темами брифинга пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

Источник: Reuters

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Владимир Путин работает в Кремле. Он уже провел несколько рабочих встреч, в том числе с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Президент в ближайшие часы встретится с руководителями новых регионов, победившими на выборах. «Будет достаточно откровенное общение и обмен мнениями» в режиме видеоконференции.

Впервые с официальным визитом в Москву прибыл президент Республики Южный Судан Салва Киир. Россия одной из первых признала независимость этой страны. После переговоров «будет рабочий завтрак с президентом Кииром».

Также Путин выступит на торжественном вечере в честь столетия поэта Расула Гамзатова в Большом Кремлевском дворце.

О прекращении существования Нагорно-Карабахской республики

«Мы принимаем во внимание» указ президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики о ее роспуске. Во втором пункте документа обращается внимание на необходимость интеграции региона с Азербайджаном.

«Внимательно отслеживаем ситуацию, прежде всего гуманитарный аспект». «Наши миротворцы продолжают содействие людям. Многие изъявляют желание перейти на территорию Армении».

«Вряд ли можно говорить, кто виноват» в уходе армянского населения из Карабаха, «прямых причин таких действий нет». Люди изъявляют такое желание «в период трансформации». Главное — чтобы беженцам «были обеспечены нормальные условия жизни». «Чисто гуманитарный аспект, который заботит нас больше всего».

О предложенном Арменией соглашении с РФ по Римскому статуту

«Трудно говорить» о предложенном Армении соглашении по Римскому статуту. «Я не располагаю деталями».

У Еревана были определенные аргументы для присоединения к договоренностям о Международном уголовном суде. «Если Армения берет на себя международные обязательства, здесь нужно смотреть, что является превалирующим».

«Армения прекрасно знает, что мы не являемся участниками [статута]. И Армения прекрасно знает трудно укладывающиеся в голове решения, принятые на основании этого статута. Мы знаем, что в Ереване об этом очень хорошо известно».

«Безусловно, это не то, что мы приветствуем. Но Армения — суверенное государство». «Надеемся, что подобные решения не будут негативно влиять на наши двусторонние отношения».

Путин не планировал в ближайшее время поездок в Армению.

О ситуации на рынке нефти

«Насчет таких жестких мер [по работе с участниками рынка] вчера предупреждал президент — что в них нет необходимости». «С компаниями нужно продолжать работать».

О повышении добычи для компенсации выпавших нефтяных доходов речи не идет. «Мы придерживаемся всех договоренностей в рамках ОПЕК+, это же действуют наши партнеры».

О росте военных расходов в бюджете.

«Очевидно, что такое повышение абсолютно необходимо». «Мы живем в состоянии гибридной войны» — «которая развязана против нас». «Мы продолжаем специальную военную операцию». «Это требует высоких расходов».

О последствиях чествования нациста в Канаде

«Я не думаю, что самое главное перед кем-то извиниться [властям Канады]». «Главное — осознать недопустимость чего-то такого в будущем, осознать дефицит знаний в такой стране, как Канада» о нацизме. «Несколько поколений живут и ничего не знают о фашизме». Канадцам необходимо «делать прививку» от нацизма, больше узнавая о его преступлениях.

«Нас впереди ожидает еще не одна инициатива российской стороны о принятии совместных документов с осуждением нацизма как такового, в том числе в его нынешних проявлениях». Нужно, чтобы «Канада солидаризировалась с этими инициативами».

Об участии кубинцев в СВО

Песков предложил задавать министерству обороны вопросы насчет участия граждан Кубы в специальной военной операции.

«То, что мы поддерживаем отношения и диалог с нашими друзьями в Гаване во всех возможных областях, — это действительно так».

Утверждения, будто некоторые кубинские семьи сообщают об обманном характере привлечения к спецоперации на Украине, «вряд ли можно комментировать, отвечая на фразу “некоторые члены семей”». «Если появится информация, кто конкретно кому обещал и кто был обманут, мы внимательно к этому отнесемся».

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