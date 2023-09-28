Путин подписал закон о Дне воссоединения новых регионов с Россией

Законом предлагается приравнять день вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к дням воинской славы.
Закон был внесен на рассмотрение Госдумы президентом России 12 сентября. Депутаты одобрили его 19 сентября 2023 г., а Совет Федерации утвердил его 25 сентября. Закон вступил в силу 28 сентября.
В пояснительной записке к документу говорилось, что новые регионы воссоединились с Россией в том числе на основании исторической общности народов, живущих на этих территориях. Кроме того, воссоединение стало «результатом волеизъявления миллионов людей, реализации ими неотъемлемого права свободно и без вмешательства извне определять свой политический статус, осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие».
30 сентября 2022 г. Путин подписал договоры о вхождении новых территорий в состав России с главами ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. В сентябре этого года в новых регионах прошли выборы глав субъектов РФ по российскому законодательству. В результате губернаторами Запорожской и Херсонской областей были избраны Евгений Балицкий и Владимир Сальдо соответственно, главами ЛНР и ДНР — Леонид Пасечник и Денис Пушилин.