МИД предупредил Ереван о последствиях ратификации Римского статута МУС

«До армянских партнеров изначально была доведена позиция о неприемлемости ратификации Арменией Римского статута МУС в условиях, когда этой структурой выданы “ордера на арест” высшего руководства России», — указали в ведомстве.
Отмечается, что «инициатива Еревана о заключении двустороннего соглашения была рассмотрена, Москва предложила компромиссный вариант, который мог бы устроить обе стороны».
«К сожалению, он не был учтен, а вместо этого в Армении приняли политическое решение в пользу ратификации Римского статута», — пояснили в ведомстве.
В МИД считают, что решение армянских властей «будет иметь самые негативные последствия для двусторонних отношений».
«Продвигаемый армянскими представителями тезис о том, что присоединение к МУС якобы никак не скажется на российско-армянских связях, не соответствует действительности. Как минимум, трудно представить себе визит в республику руководства России, особенно когда депутаты от правящей партии призывают к аресту Владимира Путина по запросу гаагской “фемиды”», — указали в МИД.
В российском ведомстве отметили, что «в Москве рассчитывают, что в Национальном Собрании Армении найдутся трезвомыслящие силы, которые не станут “штамповать” заведомо токсичное для армяно-российских отношений решение».
Досудебная палата Международного уголовного суда (МУС), юрисдикцию которого Москва не признает, в марте выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.