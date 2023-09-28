Немецкая ведущая прочитала новость о Шольце с третьей попытки из-за смеха

Сюзанна Даубнер, уже много лет ведущая новостную передачу Tagesschau на телеканале ARD, в среду утром при передаче слова от коллег из развлекательного Morgenmagazin приветственно рассмеялась, после чего несколько раз попыталась сдержать уже непроизвольный смех.
В тот момент Даубнер должна была рассказать о встрече Олафа Шольца с представителями химической промышленности, но на словах «канцлер Шольц встречается с…» снова рассмеялась и извинилась перед слушателями. Продолжить передачу Даубнер удалось лишь с третьей попытки.
Сама Даубнер в четверг не смогла объяснить причину смеха. «Слава богу, я смогла восстановить самообладание», — сообщила она Bild.
После того как видео с данным инцидентом было опубликовано на странице Tagesschau в Facebook*, многие пользователи выразили поддержку ведущей и сообщили, что и сами во время просмотра стали смеяться.
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