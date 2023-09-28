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19:49 (мск), источник: © РИА Новости

Немецкая ведущая прочитала новость о Шольце с третьей попытки из-за смеха

БЕРЛИН, 28 сен — РИА Новости. Немецкая ведущая передачи Tagesschau (телеканал ARD), с которой без видимых причин случился припадок смеха в прямом эфире при зачитывании новостей про канцлера Германии Олафа Шольца, не смогла в интервью изданию Bild объяснить произошедшего.

Источник: Reuters

Сюзанна Даубнер, уже много лет ведущая новостную передачу Tagesschau на телеканале ARD, в среду утром при передаче слова от коллег из развлекательного Morgenmagazin приветственно рассмеялась, после чего несколько раз попыталась сдержать уже непроизвольный смех.

В тот момент Даубнер должна была рассказать о встрече Олафа Шольца с представителями химической промышленности, но на словах «канцлер Шольц встречается с…» снова рассмеялась и извинилась перед слушателями. Продолжить передачу Даубнер удалось лишь с третьей попытки.

Сама Даубнер в четверг не смогла объяснить причину смеха. «Слава богу, я смогла восстановить самообладание», — сообщила она Bild.

После того как видео с данным инцидентом было опубликовано на странице Tagesschau в Facebook*, многие пользователи выразили поддержку ведущей и сообщили, что и сами во время просмотра стали смеяться.

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