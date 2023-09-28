В Турции заявили, что готовы начать переговоры с Россией, Сирией и Ираном

«Мы всегда готовы к диалогу, к тому, чтобы сесть и обсудить… Требования сирийской стороны — это не то, что можно принять сразу. Они хотят, чтобы “Турция ушла”, но почему Турция должна уходить? Опять же сирийская сторона не может найти время, чтобы разобраться с какими-то регионами, где мы установили мир и безопасность, и с теми, кто добывает и продает нефть своего народа», — сказал министр, отвечая на вопрос о том, что заблокирован ли механизм переговоров министров обороны четырех стран, его слова привела газета Star.
В декабре в России состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также некоторые СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации.