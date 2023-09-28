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21:58 (мск), источник: Известия

В Госдепе США заявили о подготовке к возможному шатдауну

Государственный департамент США готовится к возможному прекращению работы (шатдауну) на случай отсутствия решения конгресса по бюджету на новый финансовый год. Об этом 28 сентября заявил официальный представитель ведомства Мэттью Миллер.

Источник: Reuters

«У нас идет разработка плана на случай непредвиденных обстоятельств, если произойдет шатдаун», — сказал он на брифинге.

По его словам, в ближайшее время будет решено, какие функции будут признаны жизненно важными для национальной безопасности и сохранены, а какие будут временно прекращены с 1 октября.

23 сентября сообщалось, что правительство США начало подготовку к возможной приостановке работы, которая может случиться, если законодатели не смогут договориться по поводу продления финансирования. Если решение не будет принято, миллионам госслужащих и военных не выплатят зарплату, а федеральные программы — от некоторых проверок безопасности пищевых продуктов и до фондов по уходу за детьми — резко прекратят работу. Кроме того, могут закрыться некоторые национальные парки, музеи, а в аэропортах по всей стране возникнут перебои и задержки.

В тот же день президент США Джо Байден призвал членов Республиканской партии не допустить приостановку работы правительства США. Он подчеркнул, что приостановка работы правительства повлияет на всё, начиная с продовольственной безопасности и заканчивая детскими образовательными программами. Американский лидер призвал республиканцев вернуться к вопросу бюджета.

Комментируя эти события, политолог-американист Малек Дудаков рассказал «Известиям», что приостановка работы правительства США приведет к сокращению помощи Украине. По его мнению, у Байдена нет возможности избежать шатдауна — этот процесс произойдет автоматически 1 октября. Однако, как отметил американист, это не приведет к какой-то моментальной катастрофе для американского правительства.

26 сентября спикер палаты представителей США Кевин Маккарти призвал американского президента лично вмешаться в ситуацию с надвигающимся шатдауном из-за отсутствия общего согласия по принятию временного бюджета страны. Он также отметил, что было бы очень важно провести встречу с Байденом, чтобы предотвратить приостановку работы правительства.

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