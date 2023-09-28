Кабмин Армении: из Нагорного Карабаха в республику прибыли уже 78 000 армян

«По данным на 22:00 (21:00 мск) 28 сентября из Нагорного Карабаха в Армению прибыли 78 354 насильственно перемещенных соотечественника», — заявила Багдасарян.
Утром 28 сентября сообщалось о 65 000 человек, прибывших в Армению из Нагорного Карабаха. В этот же день президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г. и расформировании всех государственных структур.
Политические изменения и исход армян начались в Нагорном Карабахе после «антитеррористических мероприятий», проведенных армией Азербайджана 19 сентября. На следующий день карабахские власти объявили о заключении соглашения по прекращению огня. После этого в Евлахе прошли переговоры между представителями азербайджанского правительства и армянами Нагорного Карабаха. По итогам встречи карабахские военнослужащие стали сдавать оружие.
Процесс разоружения контролируют российские миротворцы. По данным Минобороны РФ, к 28 сентября в Нагорном Карабахе сдали 14 единиц бронетехники, 13 единиц автомобильной техники, семь единиц средств ПВО, 45 единиц орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, более 4500 единиц стрелкового оружия, противотанковых средств и ПЗРК и около 1,5 млн боеприпасов.