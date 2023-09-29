00:35 (мск), источник: Аргументы и факты

Пентагон: США начали языковую подготовку украинских пилотов

В дальнейшем их планируется обучать управлению американскими истребителями F-16.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

Вашингтон приступил к специализированной языковой подготовке пилотов ВСУ, которых в дальнейшем планируется обучать управлению истребителями F-16, заявила заместитель пресс-секретаря Министерства обороны Соединённых Штатов Сабрина Сингх.

«Да, курсы английского языка началась», — сказала она в ходе брифинга в ответ на соответствующий вопрос сотрудников средств массовой информации.

При этом представитель Пентагона отметила, что в настоящее время у неё нет данных ни по точному количеству пилотов, приступивших к языковой подготовке, ни информации о сроках завершения курсов. Она пояснила, что последнее будет зависеть от «навыков и профессионализма» украинских военных.

В августе в Пентагоне заявляли, что обучение пилотов ВСУ управлению самолётами F-16 начнётся на базе в американском штате Аризона в октябре текущего года. Также стало известно, что подготовка украинских пилотов ведётся в Дании.

По информации Associated Press, США могут завершить обучение первых пилотов Вооружённых сил Украины на истребителях F-16 уже к концу текущего года, однако до начала их участия в полноценных боевых полётах должно пройти ещё некоторое время.

Ранее в Госдуме предупредили, что переданные украинской стороне истребители F-16 будут уничтожены. Депутат Михаил Шеремет подчеркнул, что самолёты не помогут ВСУ достичь превосходства в воздухе.

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