00:35 (мск), источник: Аргументы и факты
Пентагон: США начали языковую подготовку украинских пилотов
В дальнейшем их планируется обучать управлению американскими истребителями F-16.
Вашингтон приступил к специализированной языковой подготовке пилотов ВСУ, которых в дальнейшем планируется обучать управлению истребителями F-16, заявила заместитель пресс-секретаря Министерства обороны Соединённых Штатов Сабрина Сингх.
«Да, курсы английского языка началась», — сказала она в ходе брифинга в ответ на соответствующий вопрос сотрудников средств массовой информации.
При этом представитель Пентагона отметила, что в настоящее время у неё нет данных ни по точному количеству пилотов, приступивших к языковой подготовке, ни информации о сроках завершения курсов. Она пояснила, что последнее будет зависеть от «навыков и профессионализма» украинских военных.
В августе в Пентагоне заявляли, что обучение пилотов ВСУ управлению самолётами F-16 начнётся на базе в американском штате Аризона в октябре текущего года. Также стало известно, что подготовка украинских пилотов ведётся в Дании.
По информации Associated Press, США могут завершить обучение первых пилотов Вооружённых сил Украины на истребителях F-16 уже к концу текущего года, однако до начала их участия в полноценных боевых полётах должно пройти ещё некоторое время.
Ранее в Госдуме предупредили, что переданные украинской стороне истребители F-16 будут уничтожены. Депутат Михаил Шеремет подчеркнул, что самолёты не помогут ВСУ достичь превосходства в воздухе.