01:40 (мск), источник: ТАСС

Глава британских ВС заявил, что линия обороны России оказалась крепче, чем думал Запад

ЛОНДОН, 29 сентября. /ТАСС/. Линия обороны ВС РФ оказалась крепче, чем полагали на Западе, в связи с чем украинское контрнаступление идет медленными темпами. Об этом заявил начальник штаба обороны ВС Великобритании адмирал Тони Радакин, слова которого приводит газета The Times.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

По его мнению, сторонним наблюдателям следует снизить свои ожидания от итогов украинского контрнаступления в краткосрочной перспективе. Радакин считает, что в настоящее время фактически идет «война на истощение», для победы в которой нужна как военная, так и экономическая мощь. «Военные выигрывают битвы, но именно экономика и устойчивость, как правило, выигрывают войны», — сказал он.

Радакин подчеркнул, что задача ВС Украины усложняется недостатком военной подготовки у украинских мобилизованных солдат, а также неоднородностью вооружения, где встречается техника как советского периода, так и западного образца. Кроме того, он намекнул на то, что Киев запоздал с решением начать контрнаступление.

«Если вы посмотрите на начало контрнаступления, то были моменты, когда Украина хотела добиться большего количества единиц техники и боеприпасов. Затем пришла плохая погода, и это повлияло [на начало контрнаступления]. Затем был проведен военный анализ относительно [возможностей] России. А потом [выяснилось], что в действительности некоторые из российских оборонительных сооружений оказались крепче, чем изначально предполагалось», — указал британский адмирал, который в четверг совершил визит в Киев вместе с министром обороны королевства Грантом Шэппсом.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 12 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил, что Киев к этому моменту потерял 71,5 тыс. военных и около 18,5 тыс. танков и других бронемашин. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 26 сентября рассказал, что только за этот месяц потери Украины превысили 17 тыс. человек, при этом «контрнаступление» так и не принесло значимых результатов.

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