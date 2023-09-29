Главное
Спецоперация на Украине
03:19 (мск), источник: © РИА Новости

Посол допустил восстановление отношений Италии и России

РИМ, 29 сен — РИА Новости. Италия опосредованно стала участником украинского конфликта на стороне киевского режима, но точка невозврата в отношениях с Россией еще не пройдена, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Риме Алексей Парамонов.

Источник: AP 2023

«Отношения России с Италией, на мой взгляд, сейчас переживают драматический момент. Видим, как уже полтора года под влиянием фактора блоковой принадлежности, внешнего давления и эмоций Италия оказалась односторонне отторгнута от России. Рим включился во все возможные антироссийские действия — поставку вооружений и разведывательных данных киевскому режиму, распространение антироссийской украинской пропаганды и так далее. Увы, как и остальные страны НАТО, Итальянская Республика опосредованно стала участником украинского конфликта на стороне (Владимира) Зеленского», — подчеркнул дипломат.

Тем не менее, как отметил Парамонов, пока между Россией и Италией поддерживаются дипломатические отношения, что позволяет доводить до итальянского руководства позицию Москвы по важным вопросам.

«Наши собеседники в Риме, в том числе на самом высоком уровне, постоянно заявляют, что сейчас это не менее важно, чем раньше, когда ситуация в мире была совершенно иной. Используем эти каналы для передачи информации, доведения различного рода официальных посланий, защиты интересов юридических и физических лиц, для сохранения хотя бы минимального межгосударственного общения и предотвращения опасных недопониманий относительно ключевых аспектов на двустороннем и международном контуре», — указал собеседник агентства.

«Надо признать, что ущерб двусторонним отношениям нанесен огромный, но, вероятно, точка невозврата еще не пройдена. Вот только неустойчиво балансировать на ее краю — вряд ли хорошее, взвешенное решение», — резюмировал Парамонов.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 ВКС России получили новые серийные истребители пятого поколения Су-57
Во Франции назвали простой способ уничтожить танки Abrams
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
дипломатия