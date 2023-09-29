05:25 (мск), источник: ТАСС

Танкистам вручили денежные сертификаты за уничтожение танка Leopard в зоне спецоперации

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Сертификаты о выплате дополнительных денежных средств вручили военнослужащим 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа, которые в зоне СВО в бою уничтожили танк Leopard. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Минобороны России опубликовало кадры вручения сертификата на выплату денежных средств военнослужащим 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа, уничтожившим в ходе боя танк Leopard в зоне проведения СВО на Купянском направлении. Данные выплаты российским военнослужащим являются дополнительными к выплачиваемым Минобороны России за личное уничтожение или захват военной техники противника», — говорится в сообщении.

Уточняется, что военнослужащие сорвали очередную попытку наступления подразделений ВСУ на Купянском направлении.

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«Среагировали быстро. Весь расчет незамедлительно приступил к своим должностным обязанностям. Навелись, по команде выстрелили. Нас скорректировали. И попали по гусеницам танка. Тем самым мы его остановили своим расчетом. Как показала наша боевая стрельба, не такой он уж и [заслуженно] хваленый», — цитирует Минобороны слова командира орудия Д-30 с позывным «Степа».

В Минобороны отметили, что командование группировки войск «Запад» вручило военнослужащим сертификаты на выплату денежных средств на передовых позициях.

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