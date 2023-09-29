Главное
Спецоперация на Украине
07:15 (мск), источник: Известия

Захарова потребовала список друзей эсэсовца Хунки в Латамерике

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о необходимости запросить список «друзей» 98-летнего нациста, выступившего в парламенте Канады, в Латинской Америке. Об этом 28 сентября она написала в своем Telegram-канале.

Источник: Reuters

Канадские СМИ передали, что эсэсовец Ярослав Хунка (Гунько) после скандала в канадском парламенте вынужден уехать в Южную Америку к своим друзьям.

«Необходимо запросить список “друзей Гунько” в Южной Америке!».

Мария Захарова
официальный представитель МИД России

Захарова напомнила, что в конце 1940-х на континент перебрались около 10−15 тыс. идеологов и реализаторов националистической концепции.

Среди самых известных из них официальный представитель внешнеполитического ведомства выделила «доктора-убийцу» Йозефа Менгеле, скрывавшегося в Бразилии, «архитектора холокоста» Адольфа Эйхмана, которого нашли в Буэнос-Айресе и руководителя Гестапо, «лионского мясника» Клауса Барби, проживавшего до суда в Боливии.

По словам Захаровой, фашисты убегали в страны Латинской Америки по специально разработанному маршруту в Испании.

Ранее, 27 сентября, она назвала позорным молчание и отказ от официального осуждения произошедших событий со стороны Запада. Она назвала такую реакцию «вопиющим» актом поддержки неонацизма.

Фотографии с изображением чествования украинского нациста были опубликованы в СМИ 23 сентября. Судя по снимкам, ему аплодировали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и супруга украинского лидера.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 25 сентября осудил инцидент, назвав его возмутительным и неряшливым. Пресс-секретарь отметил, что у такого рода преступлений нет срока давности, а память об их деяниях должна сохраняться.

Согласно историческим данным, дивизия СС «Галиция/Галичина» была сформирована в 1943 году из жителей Западной Украины как тактическое соединение войск СС нацистской Германии. Она воевала против Красной армии, а впоследствии отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Обязательства в порядке: госдолг за полгода вырос на 10%, до 25 трлн
Регистрационный подсчет: бизнес обяжут обеспечивать жильем мигрантов
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
дипломатияЗахарова Мария