Канадские СМИ передали, что эсэсовец Ярослав Хунка (Гунько) после скандала в канадском парламенте вынужден уехать в Южную Америку к своим друзьям.
Захарова напомнила, что в конце 1940-х на континент перебрались около 10−15 тыс. идеологов и реализаторов националистической концепции.
Среди самых известных из них официальный представитель внешнеполитического ведомства выделила «доктора-убийцу» Йозефа Менгеле, скрывавшегося в Бразилии, «архитектора холокоста» Адольфа Эйхмана, которого нашли в Буэнос-Айресе и руководителя Гестапо, «лионского мясника» Клауса Барби, проживавшего до суда в Боливии.
По словам Захаровой, фашисты убегали в страны Латинской Америки по специально разработанному маршруту в Испании.
Ранее, 27 сентября, она назвала позорным молчание и отказ от официального осуждения произошедших событий со стороны Запада. Она назвала такую реакцию «вопиющим» актом поддержки неонацизма.
Фотографии с изображением чествования украинского нациста были опубликованы в СМИ 23 сентября. Судя по снимкам, ему аплодировали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и супруга украинского лидера.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 25 сентября осудил инцидент, назвав его возмутительным и неряшливым. Пресс-секретарь отметил, что у такого рода преступлений нет срока давности, а память об их деяниях должна сохраняться.
Согласно историческим данным, дивизия СС «Галиция/Галичина» была сформирована в 1943 году из жителей Западной Украины как тактическое соединение войск СС нацистской Германии. Она воевала против Красной армии, а впоследствии отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.