Путин поручил обеспечить одинаковые гарантии для всех участников СВО

«У нас создан фонд “Защитники Отечества”, и я много раз говорил и хочу еще раз подчеркнуть: вне зависимости от статуса человека, который выполняет или выполнял боевые задачи, социальные гарантии для всех должны быть абсолютно одинаковыми», — сказал глава государства.
Он подчеркнул, что для Родины безразлично, в каком статусе человек воевал и защищал Отечество.
Затем президент попросил Евкурова рассказать, как в целом ведется эта работа, а Трошева — доложить о деталях.
В начале апреля Путин подписал указ о создании Государственного фонда поддержки участников спецоперации, который назвали «Защитники Отечества». Фонд призван координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санаторно-курортного лечения и реабилитации, помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, повышении квалификации, а также получении новой профессии.
Президент неоднократно подчеркивал, что государство обязано заботиться о тех, кто защищает страну, это его святая обязанность.