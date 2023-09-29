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Спецоперация на Украине
08:37 (мск), источник: © РИА Новости

Путин поручил обеспечить одинаковые гарантии для всех участников СВО

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Гарантии для всех участников специальной военной операции должны быть одинаковыми, заявил президент Владимир Путин на встрече с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым и полковником в отставке Андреем Трошевым.

Источник: Пресс-служба Президента России

«У нас создан фонд “Защитники Отечества”, и я много раз говорил и хочу еще раз подчеркнуть: вне зависимости от статуса человека, который выполняет или выполнял боевые задачи, социальные гарантии для всех должны быть абсолютно одинаковыми», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что для Родины безразлично, в каком статусе человек воевал и защищал Отечество.

Затем президент попросил Евкурова рассказать, как в целом ведется эта работа, а Трошева — доложить о деталях.

В начале апреля Путин подписал указ о создании Государственного фонда поддержки участников спецоперации, который назвали «Защитники Отечества». Фонд призван координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санаторно-курортного лечения и реабилитации, помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, повышении квалификации, а также получении новой профессии.

Президент неоднократно подчеркивал, что государство обязано заботиться о тех, кто защищает страну, это его святая обязанность.

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