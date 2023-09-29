Британия расширила антироссийский санкционный список

Рестрикции, подразумевающие запрет на въезд в Соединенное Королевство и заморозку активов в случае их обнаружения, также были введены в отношении депутата Госдумы, руководителя центрального исполкома партии «Единая Россия» Александра Сидякина, председателя правительства Херсонской области Андрея Алексеенко, заместителя главы администрации Запорожской области Виктора Емельяненко, и.о. заместителя председателя правительства Донецкой Народной Республики Владимира Ежикова и секретаря ЦИК Натальи Будариной.
Кроме того, ограничительные меры были распространены на председателя избиркома Херсонской области Марину Захарову, министра юстиции Республики Крым Олега Шаповалова, заместителя руководителя администрации главы Луганской Народной Республики Игоря Бабкина, главу избиркома Запорожской области Галину Катющенко. В отношении всех подпавших под санкции лиц также введен запрет на оказание им трастовых услуг.
В заявлении МИД Великобритании сказано, что рестрикции приурочены к годовщине референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях по вопросу вхождения в состав России. Руководитель Форин оффиса Джеймс Клеверли заявил, что Лондон «никогда не признает притязания России на украинскую территорию».
В общей сложности с начала российской специальной военной операции на Украине Великобритания внесла в черный список более 1,6 тыс. российских физических и юридических лиц, в том 29 банков, на которые приходится 90% российского банковского сектора, и 129 крупных бизнесменов, совокупное состояние которых на февраль 2022 года оценивалось в 145 млрд фунтов ($180 млрд по текущему курсу). В британском МИД заявили, что в результате санкций импорт российской продукции в королевство сократился на 98%, а британский экспорт в РФ — на 77% по сравнению с показателями 2021 года.