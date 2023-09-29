Москва обсудит с Баку продление миссии миротворцев в Карабахе

«Сейчас речь идет о миссии, которая находится на территории Азербайджана. Это будет являться предметом нашего обсуждения с азербайджанской стороной», — сказал представитель Кремля.
Российские миротворцы находятся в Карабахе в соответствии с трехсторонним азербайджано-армяно-российским соглашением от 10 ноября 2020 года. Контингент развернули вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора. Общая численность — 1960 военнослужащих.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в мае 2023 года заявил о признании Карабаха частью территории Азербайджана. Непризнанная Нагорно-Карабахская Республика объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.
Всего в регионе, по сообщениям армянских властей, до последнего обострения проживали 120 тысяч человек. Президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что армяне Карабаха получат те же права, что и граждане Азербайджана. По последним данным, из региона в Армению уже переехали почти 90 тысяч жителей.