Главное
Спецоперация на Украине
14:24 (мск), источник: © РИА Новости

Москва обсудит с Баку продление миссии миротворцев в Карабахе

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Москва будет обсуждать с Баку возможность продления миссии российских миротворцев в Нагорном Карабахе, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

«Сейчас речь идет о миссии, которая находится на территории Азербайджана. Это будет являться предметом нашего обсуждения с азербайджанской стороной», — сказал представитель Кремля.

Российские миротворцы находятся в Карабахе в соответствии с трехсторонним азербайджано-армяно-российским соглашением от 10 ноября 2020 года. Контингент развернули вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора. Общая численность — 1960 военнослужащих.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в мае 2023 года заявил о признании Карабаха частью территории Азербайджана. Непризнанная Нагорно-Карабахская Республика объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.

Всего в регионе, по сообщениям армянских властей, до последнего обострения проживали 120 тысяч человек. Президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что армяне Карабаха получат те же права, что и граждане Азербайджана. По последним данным, из региона в Армению уже переехали почти 90 тысяч жителей.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Маск раскритиковал американских политиков из-за вопиющего факта об Украине
Американцы признали поражение ВСУ
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта