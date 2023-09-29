Главное
Спецоперация на Украине
14:29 (мск), источник: ТАСС

Минстрой допустил, что не все города в новых регионах имеет смысл восстанавливать

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин допустил, что не все города в новых регионах России следует восстанавливать.

Источник: РИА "Новости"

«Возможно, что мы в этих условиях какие-то города может и восстанавливать не будем. Попасная — там стотысячный город, ничего там не осталось, живут семь человек, не хотят уходить из индивидуального жилья. Мы пока там ничего не делаем», — сказал он на заседании Общественного совета при Минстрое РФ.

Министр подчеркнул, что на территории новых регионов нельзя давать ложные обещания, которые сложно будет выполнить. «Учитывайте, что жилищно-коммунальное хозяйство, работа с людьми были там совершенно на другом уровне построены. Даже нормы строительные, так называемые державные нормы, были совсем другие», — отметил он.

Кроме того, по мнению Файзуллина, в настоящий момент существует дефицит финансирования восстановительных работ в новых регионах. «У нас трехлетки по всем направлениям. Огромная, вроде бы, сумма — 4,7 трлн рублей на территорию, но на капиталку — это 300 млрд рублей в год, что немного. У нас в этом году и в прошлом 115,6 млрд рублей вложили регионы-шефы. Причем такие даже как Тыва, у которой на свои-то программы денег нет», — добавил он.

Министр предположил, что даже к 2030 году полностью работы по восстановлению не будут закончены. «Мы еще толком не работаем в Северодонецкой агломерации, на Артемовск не пришли, у нас 33 населенных пункта в Харьковской области находятся, мы там первичное обследование только начинаем этих населенных пунктов», — уточнил он.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В регионе нашлись месторождения газа и нефти и их разработка показала крупные запасы даже по мировым меркам
"Основная проблема для нас — это отток кадров в целом. К сожалению, мы продолжаем терять людей"
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
строительство