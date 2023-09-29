Совет НАТО разрешил использование в Косове дополнительных сил KFOR

«С мая мы усилили присутствие сил KFOR. Вчера Североатлантический совет разрешил [использование] дополнительных сил, чтобы ответить на текущую ситуацию. Мы всегда обеспечим уверенность, что наше командование имеет все ресурсы, необходимые для того, чтобы KFOR выполняли свой мандат. Мы готовы принимать новые дополнения состава KFOR по мере необходимости», — говорится в документе.
Число направляемых в регион новых сил альянса не уточняется.
Декларируется, что силы KFOR находятся в тесном контакте с Белградом и Приштиной, ОБСЕ, миссиями ЕС и ООН. Совет НАТО также призвал все стороны к деэскалации в регионе.
30 мая, во время предыдущего обострения ситуации в Косове, Совет НАТО впервые решил усилить контингент альянса в крае, направив туда дополнительно 700 военных, и объявил о начале подготовки еще одного батальона к отправке «в случае необходимости». Сейчас численность KFOR составляет около 5 тыс. человек.
Инцидент с перестрелкой произошел в ночь на 24 сентября. Премьер самопровозглашенного Косова Альбин Курти впоследствии опубликовал фотографии вооруженных людей в масках, утверждая, что они напали на полицейских при поддержке сербских властей. Он сообщал, что правоохранительные органы Косова проводят операцию по задержанию подозреваемых. По словам Курти, один страж порядка был убит, а второй получил ранения. Позднее президент Сербии Александар Вучич заявил, что полицейские подразделения Косова убили трех сербов и тяжело ранили двух.
Президент в обращении к нации вечером 24 сентября указал на то, что представители KFOR фактически дали Курти карт-бланш на убийство сербов в ходе инцидента на севере Косова. По его словам, представители KFOR помогали полиции самопровозглашенного Косова в операции против местных сербов. Он заявил, что после произошедшего Белград никогда не признает независимость края.
Глава Канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Петар Петкович заявил, что полиция непризнанного Косова в ходе своей операции устроила расправу над сдавшимися сербами, расстреляв их в упор. Он отметил, что это была не полицейская операция, а агрессия, в результате которой «сербы хладнокровно, мучительно и жестоко убиты косовской полицией».