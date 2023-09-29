15:39 (мск), источник: Lenta.Ru
Жителям Украины разрешили въезжать в Россию без виз
Жители Украины смогут въезжать в Россию и выезжать из страны без виз на основании внутреннего паспорта, в том числе истекшего.
Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
В документе устанавливается перечень документов, по которым украинцы смогу пересекать границу России в безвизовом режиме. В список вошли паспорта и загранпаспорта граждан Украины, дипломатические и служебные паспорта, свидетельства о рождении (для детей до 16 лет).
Уточняется, что обладателям этих удостоверений разрешен въезд на территорию России, даже если срок их действия истек.