Минстрой опроверг отказ от восстановления некоторых городов в новых регионах

«Восстановительные работы при координации Минстроя России развернуты на всей освобожденной территории новых регионов, вошедших в состав Российской Федерации. Работы по восстановлению и развитию организуются повсеместно, в каждом освобожденном населенном пункте», — сказано в сообщении.
В Минстрое отметили, что в некоторых из недавно присоединенных населенных пунктах сейчас проводят первичное обследование — «это начальная стадия восстановительного процесса, который может занять большее время». В ведомстве заверили, что все объекты, нуждающиеся в восстановлении, будут включены в соответствующий план. До конца года запланировано восстановление около 6000 объектов, добавили в Минстрое.
Ранее министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на заседании Общественного совета при министерстве сообщил, что было принято решение некоторые города в новых регионах России не восстанавливать. «Сейчас в этих условиях где-то какие-то города, может, и восстанавливать не будем, опасно, мы решили не восстанавливать, потому что стотысячный город, ничего там не осталось, ничего там не делаем, семь человек там живут, не хотят уходить из индивидуального жилья: воды нет, света нет, электроэнергии нет», — сказал он.
Во время послания Федеральному собранию в феврале 2023 г. президент России Владимир Путин пообещал наращивать масштабную программу социально-экономического восстановления и развития новых территорий России. В конце мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что основным ориентиром работы правительства является интеграция новых регионов РФ и достижение в них общероссийского уровня социально-экономического развития.