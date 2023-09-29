Норвегия с 3 октября запретит въезд зарегистрированных в РФ автомобилей

В МИДе уточнили, что запрет также не коснется транспортных средств, принадлежащих гражданам Норвегии или стран Европейской экономической зоны, постоянно проживающим в России, или членам их семей. Исключения также сделаны для зарегистрированных в РФ автомобилей, которые пересекают границу «по гуманитарным причинам», например в случае острого заболевания, смерти или похорон.
Кроме того, запрет не коснется автомобилей дипломатических ведомств, транспортных средств, принадлежащих международным организациям, или российской курьерской службе.
Въезд на авто с российскими номерами запретили Финляндия, Эстония, Литва, Латвия и Польша. Такое решение было принято на основе рекомендаций Еврокомиссии. В них, в частности, говорится, что граждане РФ даже временно не могут ввозить в ЕС автомобили и личные вещи, к которым некоторые комментаторы отнесли смартфоны и ноутбуки. Ранее сегодня, 29 сентября, таможенные органы Литвы потребовали вывезти машины с российскими номерами из республики в течение полугода.