Путин заявил о готовности РФ выстраивать взаимодействие с Латинской Америкой

«Мы выступали и выступаем за то, чтобы Латинская Америка в своем единстве и многообразии была сильной самостоятельной и успешной, и в этих целях мы готовы выстраивать взаимодействия как на двусторонней основе, так и тесно работать с интеграционными объединениями региона Латинской Америки, с сообществом латиноамериканских и карибских государств, с Боливарианским альянсом для народов Америки, с южноамериканским общим рынком», — сказал президент.
Ранее, 24 июля, на сайте Кремля появилась статья Владимира Путина «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего», в которой он отметил, что в новом мироустройстве Африка наряду с Азией, Ближним Востоком, Латинской Америкой займет достойное место.
20 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о невозможности посеять «зерно раздора» между Россией и странами Латинской Америки. Она указала на добрые традиции взаимной симпатии, готовности к равноправному взаимодействию и взаимовыгодному диалогу на основе общепризнанных норм международного права, и что все это будет только укрепляться в будущем.