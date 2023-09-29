Главное
Главные новости недели
19:48 (мск), источник: Известия

Путин заявил о готовности РФ выстраивать взаимодействие с Латинской Америкой

Россия готова выстраивать взаимодействие с Латинской Америкой. Об этом в пятницу, 29 сентября, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках парламентской конференции «Россия — Латинская Америка».

Источник: РИА "Новости"

«Мы выступали и выступаем за то, чтобы Латинская Америка в своем единстве и многообразии была сильной самостоятельной и успешной, и в этих целях мы готовы выстраивать взаимодействия как на двусторонней основе, так и тесно работать с интеграционными объединениями региона Латинской Америки, с сообществом латиноамериканских и карибских государств, с Боливарианским альянсом для народов Америки, с южноамериканским общим рынком», — сказал президент.

Ранее, 24 июля, на сайте Кремля появилась статья Владимира Путина «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего», в которой он отметил, что в новом мироустройстве Африка наряду с Азией, Ближним Востоком, Латинской Америкой займет достойное место.

20 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о невозможности посеять «зерно раздора» между Россией и странами Латинской Америки. Она указала на добрые традиции взаимной симпатии, готовности к равноправному взаимодействию и взаимовыгодному диалогу на основе общепризнанных норм международного права, и что все это будет только укрепляться в будущем.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Обязательства в порядке: госдолг за полгода вырос на 10%, до 25 трлн
Регистрационный подсчет: бизнес обяжут обеспечивать жильем мигрантов
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Путин Владимир