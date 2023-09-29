ВСУ исчерпали изначальный запас ракет для РСЗО «Град», пишут СМИ

По информации издания, у «Градов», которые используют украинские войска, низкая точность попадания, поэтому Киеву требуется очень много боеприпасов для них.
«И это проблема для Украины, поскольку аналитики считают, что изначальные запасы страны уже иссякли», — сообщается в опубликованном видео газеты.
Как отмечает издание, по состоянию на начало сентября США поставили 60 тысяч ракет калибра 122 миллиметра для систем «Град», однако в августе некоторые украинские подразделения были замечены с пустыми установками, украинские войска также пытались сохранять боеприпасы, более избирательно выбирая цели.
Издание также подчеркивает, что Украина по большей части зависит от других стран в пополнении своих запасов для РСЗО. «У России все же может быть преимущество, потому что у нее больше запасов», — добавляет СМИ.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.