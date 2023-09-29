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21:39 (мск), источник: ТАСС

Блинкен призвал Вучича к возобновлению диалога с Косовом

Госсекретарь США призвал сербского лидера отвести расположенные на границе силы.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонной беседе с президентом Сербии Александаром Вучичем призвал его к деэскалации ситуации вокруг непризнанного Косова, возобновлению диалога, отводу сербских сил. Об этом сообщил на регулярном онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя ситуацию в крае.

«Сегодня госсекретарь Блинкен позвонил президенту Сербии Вучичу с целью выразить нашу обеспокоенность инцидентами и подчеркнуть необходимость немедленного прекращения эскалации и возвращения к диалогу. Мы призываем Сербию отвести ее расположенные на границе силы и способствовать снижению обострения [ситуации]», — сказал он.

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