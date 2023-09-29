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22:01 (мск), источник: © РИА Новости

США поддерживают Украину, опасаясь давления России на НАТО, заявил Салливан

ВАШИНГТОН, 29 сен — РИА Новости. США поддерживают Украину, опасаясь давления России на НАТО, заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

Источник: AP 2023

«Это важно для нацбезопасности США. Речь не о том, сколько территорий сможет занять Украина, это о том, чтобы быть уверенными, что Россия в результате нового наступления не захватит территории в других частях Украины, и в конечном счете не станет оказывать большее давление на НАТО, что, как нам показала история, втягивает США в конфликт», — заявил Салливан на мероприятии, организованном журналом Atlantic.

По его словам, «перестать поддерживать Украину — против национальных интересов США».

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

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