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Спецоперация на Украине
03:29 (мск), источник: © РИА Новости

Глава Буркина-Фасо заявил, что выборы не являются его приоритетом

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Лидер Буркина-Фасо в переходный период Ибрагим Траоре заявил в эфире государственной телерадиовещательной компании RTB, что проведение выборов не является для него приоритетом.

Источник: © РИА Новости

«Это не приоритет… Приоритетом является безопасность», — отметил он.

Траоре добавил, что для проведения голосования необходимо обеспечить безопасность на всей территории страны.

Он также объявил о плане частично изменить конституцию страны.

В конце сентября 2022 года СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибрагимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамиба, приостановлении действия конституции и роспуске правительства. Буркина-Фасо, расположенная в регионе Сахель, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года.

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