Глава Буркина-Фасо заявил, что выборы не являются его приоритетом

«Это не приоритет… Приоритетом является безопасность», — отметил он.
Траоре добавил, что для проведения голосования необходимо обеспечить безопасность на всей территории страны.
Он также объявил о плане частично изменить конституцию страны.
В конце сентября 2022 года СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибрагимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамиба, приостановлении действия конституции и роспуске правительства. Буркина-Фасо, расположенная в регионе Сахель, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года.