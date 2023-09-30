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05:57 (мск), источник: © РИА Новости

В Абхазии заявили о невозможности прорыва в отношениях с Грузией

СУХУМ, 30 сен — РИА Новости. Прорывы в политических отношениях с Грузией сейчас невозможны, заявил в интервью РИА Новости секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба.

Источник: © РИА Новости

В субботу Абхазия отмечает день Независимости и тридцатилетие победы в войне против Грузии.

«Политическая ситуация в Грузии сейчас такая, что ожидать каких-то прорывов в политических взаимоотношениях невозможно, так как там идет очень сложная внутренняя борьба. Как будет развиваться ситуация, мы не знаем. Могут случиться очень неожиданные события, к которым мы должны быть готовы. Хочешь мира — готовься к войне», — сказал Шамба.

Он подчеркнул, что переговоры о заключении мирного соглашения с Грузией ведутся долгие годы, однако до сих пор грузинская сторона отказывается подписать такой документ.

Россия 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.

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