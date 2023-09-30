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06:42 (мск), источник: © РИА Новости

Эсэсовец Хунка скрывается после скандала в парламенте Канады, сообщают СМИ

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Украинский эсэсовец Ярослав Хунка и его семья на фоне скандала в канадском парламенте скрываются, сообщает телеканал CBC со ссылкой на друга семьи Барб Бонанфан.

Источник: Reuters

«Боятся показать лица», — отметила Бонанфан.

Собеседница канала добавила, что не знала об эсэсовском прошлом Хунки, а его семью, по словам Бонафан, не осведомили о плане канадских властей устроить ему подобный прием в парламенте.

«Они думали, что он будет находиться в одной комнате (с Владимиром Зеленским)», — добавила Бонанфан.

На прошлой неделе разразился скандал из-за приглашения в канадский парламент в честь визита президента Украины Владимира Зеленского 98-летнего Ярослава Хунки. Рукоплещущему залу его представили как ветерана борьбы против русских, который в действительности оказался бывшим бойцом дивизии «Галичина» войск СС — украинских националистов, не только сражавшихся с Красной армией, но и отметившихся зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился за этот инцидент, а ответственность за приглашение Хунки взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, который впоследствии ушел в отставку.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что канадские власти обязаны сами предать правосудию эсэсовца или выдать его для суда в другую страну.

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