«Боятся показать лица», — отметила Бонанфан.
Собеседница канала добавила, что не знала об эсэсовском прошлом Хунки, а его семью, по словам Бонафан, не осведомили о плане канадских властей устроить ему подобный прием в парламенте.
«Они думали, что он будет находиться в одной комнате (с Владимиром Зеленским)», — добавила Бонанфан.
На прошлой неделе разразился скандал из-за приглашения в канадский парламент в честь визита президента Украины Владимира Зеленского 98-летнего Ярослава Хунки. Рукоплещущему залу его представили как ветерана борьбы против русских, который в действительности оказался бывшим бойцом дивизии «Галичина» войск СС — украинских националистов, не только сражавшихся с Красной армией, но и отметившихся зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился за этот инцидент, а ответственность за приглашение Хунки взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, который впоследствии ушел в отставку.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что канадские власти обязаны сами предать правосудию эсэсовца или выдать его для суда в другую страну.