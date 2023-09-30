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09:16 (мск), источник: Известия

В Абхазии допустили участие в Союзном государстве России и Белоруссии

Секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба в субботу, 30 сентября, заявил, что участие страны в Союзном государстве России и Белоруссии возможно.

Источник: РИА "Новости"

Политик также отметил, что для реализации таких целей необходимо выстроить отношения с Минском.

«Для того, чтобы между государствами были политические взаимоотношения, нужен интерес с обеих сторон. Поэтому мы хотим начать с экономического сотрудничества. В Белоруссии к Абхазии есть интерес», — передает его слова «РИА Новости».

Кроме того, Шамба подчеркнул, что на данный момент уже обсуждаются некоторые проекты между Абхазией и Россией.

Днем ранее, 29 сентября, в Могилеве прошло заседание группы высокого уровня с участием госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева. По его словам, только в текущем году высшим советом министров Союзного государства и группой высокого уровня принято было 72 решения. По словам госсекретаря, этого удалось добиться совместными действиями президентов обеих стран.

До этого, 12 июля, сообщалось о начале работ по созданию медиахолдинга Союзного государства. Однако для этого необходимо решение Высшего государственного совета Союзного государства, заседание которого состоится в 2024 году.

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