В Абхазии допустили участие в Союзном государстве России и Белоруссии

Политик также отметил, что для реализации таких целей необходимо выстроить отношения с Минском.
«Для того, чтобы между государствами были политические взаимоотношения, нужен интерес с обеих сторон. Поэтому мы хотим начать с экономического сотрудничества. В Белоруссии к Абхазии есть интерес», — передает его слова «РИА Новости».
Кроме того, Шамба подчеркнул, что на данный момент уже обсуждаются некоторые проекты между Абхазией и Россией.
Днем ранее, 29 сентября, в Могилеве прошло заседание группы высокого уровня с участием госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева. По его словам, только в текущем году высшим советом министров Союзного государства и группой высокого уровня принято было 72 решения. По словам госсекретаря, этого удалось добиться совместными действиями президентов обеих стран.
До этого, 12 июля, сообщалось о начале работ по созданию медиахолдинга Союзного государства. Однако для этого необходимо решение Высшего государственного совета Союзного государства, заседание которого состоится в 2024 году.