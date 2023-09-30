В Румынии объявили тревогу из-за риска нарушения воздушного пространства

Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии 8 сентября постановил, что министерство обороны страны должно определить потенциально опасные участки на границе с Украиной из-за атак беспилотников и действий украинских ПВО, подготовить там убежища для граждан, а также создать систему оповещения граждан.
«После обнаружения групп беспилотников, направляющихся на территорию Украины, недалеко от границы с Румынией, министерство национальной обороны предупредило силы службы воздушной полиции и уведомило, начиная с 22:38 (совпадает с мск), генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям о необходимости оповещения населения уездов Тулча и Галац. Радиолокационная система наблюдения румынской армии указала на возможное несанкционированное проникновение в национальное воздушное пространство», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
В Минобороны отметили, что силы генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, полиции и пограничной полиции были перенаправлены в районы вблизи города Галац, где и был зафиксирован соответствующий радиолокационный сигнал.
«На данный момент не выявлено ни одного объекта, выпавшего из воздушного пространства на территории страны. Поиски продолжатся сегодня. В 01:41 во всех пострадавших районах было объявлено о прекращении мер тревоги», — уточнили в Минобороны.
Ранее министерство обороны Румынии сообщило, что на территории страны были обнаружены обломки дронов, аналогичных тем, что использует Россия. Президент Румынии Клаус Йоханнис потребовал срочного расследования в связи с нахождением обломков. Лидер партии «Союз спасения румын» Кэтэлин Друлэ обвинил власти в утаивании информации и настаивает, что нужно было провести консультации с НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии у альянса данных о «преднамеренной атаке России» в контексте инцидента с БПЛА. МИД Румынии дважды передал посольству РФ в Бухаресте ноту протеста, в том числе из-за нарушения румынского воздушного пространства.