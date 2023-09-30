Депутат правящей партии Армении допустила отключение российских телеканалов

«Конечно, эти вопросы обсуждаются, соответствующие ведомства выступят с заявлением о принятом решении. Этот вопрос обсуждается давно, он даже поднимался на пленарных заседания Национального собрания», — сказала Бадалян изданию Factor.am (цитата по News.am). По ее словам, это вопрос безопасности государства, поскольку контент российских телеканалов стал «антиармянским».
24 сентября руководитель аппарата армянского премьер-министра Араик Арутюнян обвинил российские СМИ в развязывании «гибридной войны» против Армении. Так он отреагировал на освещение телеканалом НТВ протестов в Ереване с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Телеканал утверждал, что демонстранты ворвались в здание правительства, власти это отрицали.
Руководитель пресс-клуба Еревана Борис Навасардян говорил, что комиссия по телевидению и радио Армении представила правительству «правовые основания», позволяющие аннулировать межправительственное соглашение о мультиплексном вещании «Первого канала» и «России-1». При этом они продолжат работать на альтернативных платформах, отмечал он.