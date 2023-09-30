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13:05 (мск), источник: Коммерсантъ

Депутат правящей партии Армении допустила отключение российских телеканалов

Власти Армении обсуждают отключение российских телеканалов. Об этом сообщила депутат от правящей партии «Гражданский договор» Лусине Бадалян. В стране через общественный мультиплекс транслируются российские «Первый канал», «РТР Планета», «Россия. Культура» и «Мир».

Источник: Reuters

«Конечно, эти вопросы обсуждаются, соответствующие ведомства выступят с заявлением о принятом решении. Этот вопрос обсуждается давно, он даже поднимался на пленарных заседания Национального собрания», — сказала Бадалян изданию Factor.am (цитата по News.am). По ее словам, это вопрос безопасности государства, поскольку контент российских телеканалов стал «антиармянским».

24 сентября руководитель аппарата армянского премьер-министра Араик Арутюнян обвинил российские СМИ в развязывании «гибридной войны» против Армении. Так он отреагировал на освещение телеканалом НТВ протестов в Ереване с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Телеканал утверждал, что демонстранты ворвались в здание правительства, власти это отрицали.

Руководитель пресс-клуба Еревана Борис Навасардян говорил, что комиссия по телевидению и радио Армении представила правительству «правовые основания», позволяющие аннулировать межправительственное соглашение о мультиплексном вещании «Первого канала» и «России-1». При этом они продолжат работать на альтернативных платформах, отмечал он.

Лусине Баласян

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