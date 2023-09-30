14:55 (мск), источник: Ведомости

Минобороны назвало суточные потери ВСУ в зоне спецоперации

Украина потеряла до 430 военных убитыми и ранеными на донецком направлении, где российские силы отразили семь атак, в том числе у Клещеевки и Марьинки, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«На Донецком направлении подразделения “Южной” группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили семь атак украинских подразделений в районах населенных пунктов Клещеевка, Марьинка, Водяное и Химик ДНР», — говорится в сообщении.

Кроме того, ВС РФ на южнодонецком направлении уничтожили более 120 украинских военных, а на херсонском направлении потери противника за сутки составили до 40 человек, следует из сводки оборонного ведомства. На запорожском направлении, как отмечается в сообщении, нанесено огневое поражение в районе населенного пункта Вербовое, потери ВСУ составили до 30 военных. Поражены американская гаубица М119 и британская установка FH70.

На купянском направлении, по информации оборонного ведомства, уничтожено до 20 украинских военных, поражена артиллерийская система М777. На краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» ударами армейской авиации и огнем артиллерии отразили две атаки украинских сил в разных районах ДНР и ЛНР.

Помимо этого, за последние сутки российские войска уничтожили три склада боеприпасов противника в Херсонской области и Краматорске ДНР, а средства ПВО перехватили девять реактивных снарядов РСЗО «Ураган» и реактивный снаряд системы HIMARS, говорится в сводке.

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