Шольц: в ФРГ стремится слишком много беженцев, необходим контроль

«Так не может продолжаться дальше: более 70 процентов всех прибывающих в Германию беженцев раньше не были зарегистрированы, хотя практически все они побывали в одной из стран ЕС», — уточнил он.
Из-за этого Германия поддерживает защиту внешних границ Европы и планы ЕС о проведении регистрации в тех странах, куда прибывают беженцы. Сейчас Берлин уже ввел дополнительные меры по охране границ с Австрией, а также достиг договоренностей о совместном контроле границ со Швейцарией и Чехией, уточнил Шольц.
Кроме того, политик упомянул Польшу, которая, по его словам, должна позаботиться, чтобы трудовые визы больше не продавались в ее диппредставительствах и мигранты не попадали в конечном итоге в Германию.
«Вот почему мы ужесточили контроль на границе с Польшей», — подчеркнул канцлер.
Он также отметил, что если уже прибывшим в ФРГ мигрантам отклоняют запрос о предоставлении убежища, то им придется покинуть страну.