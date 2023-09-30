Главное
Спецоперация на Украине
15:03 (мск), источник: © РИА Новости

Шольц: в ФРГ стремится слишком много беженцев, необходим контроль

БЕРЛИН, 30 сен — РИА Новости. В Германию стремится слишком большое количество беженцев, правительство выступает за введение более строго контроля на внешних границах Евросоюза и регистрации мигрантов во всех странах, границы которых они пересекают, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью немецкой медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Источник: Reuters

«Так не может продолжаться дальше: более 70 процентов всех прибывающих в Германию беженцев раньше не были зарегистрированы, хотя практически все они побывали в одной из стран ЕС», — уточнил он.

Из-за этого Германия поддерживает защиту внешних границ Европы и планы ЕС о проведении регистрации в тех странах, куда прибывают беженцы. Сейчас Берлин уже ввел дополнительные меры по охране границ с Австрией, а также достиг договоренностей о совместном контроле границ со Швейцарией и Чехией, уточнил Шольц.

Кроме того, политик упомянул Польшу, которая, по его словам, должна позаботиться, чтобы трудовые визы больше не продавались в ее диппредставительствах и мигранты не попадали в конечном итоге в Германию.

«Вот почему мы ужесточили контроль на границе с Польшей», — подчеркнул канцлер.

Он также отметил, что если уже прибывшим в ФРГ мигрантам отклоняют запрос о предоставлении убежища, то им придется покинуть страну.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Маск раскритиковал американских политиков из-за вопиющего факта об Украине
Американцы признали поражение ВСУ
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта