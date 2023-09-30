Белый дом запустил отсчет до возможного «шатдауна»

«18 часов до того, как республиканцы из палаты закроют правительство. Это закрытие лишит малый бизнес по всей Америке ежедневно более $100 млн критического финансирования», — говорится в публикации.
В следующем сообщении Белый дом напомнил, что сделку в сенате США поддерживают республиканцы и демократы, а также президент Джо Байден, против нее выступают республиканцы палаты представителей конгресса.
26 сентября в сенате США согласовали проект краткосрочного бюджета до 17 ноября. При поддержке обеих палат конгресса это может помочь отсрочить «шатдаун» на шесть недель. В противном случае приостановка федерального правительства произойдет уже 1 октября. Госдепартамент готовит план действий с учетом такой вероятности, заявил ранее официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер.
27 сентября Байден раскритиковал спикера палаты представителей конгресса США Кевина Маккарти (республиканец) за то, что он якобы не хочет выполнять условия прежних договоренностей с Белым домом о дальнейшем финансировании правительства. На протяжении последних двух недель Маккарти пытается заручиться поддержкой крайне правых членов своей партии, которые отказывались голосовать за краткосрочный бюджет и требовали среди всего прочего сокращения расходов, создания комиссии по обсуждению проблемы госдолга и др. В документе сенаторы предложили выделить $4,49 млрд на краткосрочную военную помощь Украине и еще $1,65 млрд дополнительной финансовой помощи вместо запрошенных Байденом в августе у конгресса $24 млрд.
Сам Маккарти ранее заявлял, что американцам пока не стоит опасаться «шатдауна». В истории США был 21 шатдаун, самый долгий — 35 дней — в президентство Дональда Трампа.