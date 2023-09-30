Боррель прибыл в Одессу с необъявленным визитом

«Мое присутствие в Одессе показывает, как мы поддерживаем Украину в военном и экономическом плане, нашей дипломатической и политической активностью», — заявил он в кратком видеообращении, распространенном пресс-службой.
В своем выступлении Боррель осудил произошедшее год назад воссоединение новых регионов с Россией и удары по объектам портовой инфраструктуры Одессы, а также высказался в поддержку территориальной целостности Украины.
С 23 по 27 сентября 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.
28 сентября 2023 года Путин подписал закон об установлении 30 сентября Дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией.