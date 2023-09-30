Главное
Спецоперация на Украине
16:55 (мск), источник: ТАСС

Боррель прибыл в Одессу с необъявленным визитом

БРЮССЕЛЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель прибыл в Одессу с необъявленным визитом, сообщила его пресс-служба в распространенном в Брюсселе заявлении.

Источник: AP 2023

«Мое присутствие в Одессе показывает, как мы поддерживаем Украину в военном и экономическом плане, нашей дипломатической и политической активностью», — заявил он в кратком видеообращении, распространенном пресс-службой.

В своем выступлении Боррель осудил произошедшее год назад воссоединение новых регионов с Россией и удары по объектам портовой инфраструктуры Одессы, а также высказался в поддержку территориальной целостности Украины.

С 23 по 27 сентября 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

28 сентября 2023 года Путин подписал закон об установлении 30 сентября Дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В регионе нашлись месторождения газа и нефти и их разработка показала крупные запасы даже по мировым меркам
"Основная проблема для нас — это отток кадров в целом. К сожалению, мы продолжаем терять людей"
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ЕС