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17:11 (мск), источник: ТАСС

Армения обратилась за помощью к ЕК для оказания приема беженцев из Карабаха

РИМ, 30 сентября. /ТАСС/. Армения обратилась к Еврокомиссии за оказанием помощи в результате массового прибытия переселенцев из Нагорного-Карабаха. Как сообщила пресс-служба правительства Италии, в основном требуются предметы первой необходимости и санитарно-медицинские материалы.

Источник: РИА "Новости"

По данным властей, Италия, «которая работает над стабилизацией в регионе и установлением диалога между Арменией и Азербайджаном, сразу задействовала свои службы, чтобы ответить на данный запрос».

По информации армянской стороны, из Нагорного Карабаха в Армению прибыли более 100 тыс. вынужденных переселенцев.

Ситуация в Нагорном Карабахе

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет подразделений Вооруженных сил Армении, и назвали происходящее «широкомасштабной агрессией». Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий, а на следующий день в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей Баку и армянского населения Карабаха «для обсуждения вопросов реинтеграции». 29 сентября в Евлахе прошла очередная, третья по счету подобная встреча.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. Населению предписано рассмотреть предложенные Баку условия реинтеграции и самостоятельно принять решение о возможности остаться. Население НКР до начала военных действий 19 сентября составляло около 120 тыс. человек.

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