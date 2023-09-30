Байден назвал попытки устроить шатдаун в США неприемлемыми

«Сейчас в Конгрессе присутствуют люди, которые сеют столько разногласий, что готовы сегодня вечером прекратить работу правительства. Это неприемлемо», — написал Байден.
При этом заявление главы государства вызвало неоднозначную реакцию среди остальных пользователей. Некоторые из них высказались в поддержку Байдена, открыто обвинив Конгресс в создании угрозы работе властей «из-за мелких политических дрязг». Ряд других при этом с благодарностью отметили, что среди законодателей «остались те, кто ставит интересы США на первое, а не на последнее место».
«Никто не посеял больше разногласий, чем ты сам», — написал один из критически настроенных к Байдену пользователей, комментируя его заявление.
Шатдауном в США называется прекращение работы правительственных учреждений по причине отсутствия финансирования. При таком сценарии госслужащие, задействованные в критически важной работе, уже с 1 октября будут вынуждены продолжить выполнять свои обязанности без оплаты, в то время как остальных отправят в вынужденный отпуск.
При этом в правительстве США ранее признали, что возможный шатдаун может иметь катастрофические последствия для всей страны.