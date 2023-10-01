Главное
Спецоперация на Украине
00:40 (мск), источник: © РИА Новости

В России начался осенний призыв на военную службу

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Осенний призыв на военную службу начинается в России в воскресенье, сообщили в Минобороны.

Источник: © РИА Новости

В войска планируется набрать 130 тысяч граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву в соответствии с федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе».

В весеннюю кампанию этого года на службу в Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования были призваны 147 тысяч человек.

Как отметил ранее начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский, призыв будет проходить с 1 октября во всех субъектах РФ, за исключением отдельных районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к нему, там призыв начнется 1 ноября. Это связано, в первую очередь, с особенностями климата.

Срок службы остается прежним — 12 месяцев. Отправку призывников со сборных пунктов в войска планируется начать 16 октября.

Все призывники будут направлены на службу в пункты постоянной дислокации соединений и частей ВС РФ и других формирований на территории России, отметили в Минобороны. Для службы в новые регионы (Донецкую и Луганскую Народные Республики, Херсонскую и Запорожскую области) или для участия там в выполнении задач СВО призывники направляться не будут.

Треть из призывников направят в учебные соединения и части для овладения современной военной техникой и получения военно-учетной специальности, после чего их направят в войска.

Цимлянский отметил, что в Вооруженных силах РФ продолжается практика формирования научных рот, которые решают научно-прикладные задачи в интересах видов и родов войск. С требованиями к кандидатам в научные роты можно ознакомиться на официальном сайте Минобороны РФ.

С 17 октября в рамках призывной кампании начнет работу «прямая телефонная линия» главного организационно-мобилизационного управления Генштаба, где специалисты дадут разъяснения по вопросам, связанным с призывом. Линия будет работать по вторникам и четвергам с 10 до 12 часов московского времени.

Всех отслуживших установленные сроки своевременно уволят и отправят домой, отмечают в Минобороны.

Справка
Единый реестр воинского учета и электронные повестки: что нужно знатьПланируется, что цифровые базы позволят направлять повестки только тем, кто может и должен служить — и не беспокоить тех, кто не подлежит призыву. До конца года единый реестр воинского учета заработает в одном-двух регионах России, а по всей стране он будет введен не раньше 2025-го, оценивают в Минцифры
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Маск раскритиковал американских политиков из-за вопиющего факта об Украине
Американцы признали поражение ВСУ
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта