00:40 (мск), источник: © РИА Новости
В России начался осенний призыв на военную службу
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Осенний призыв на военную службу начинается в России в воскресенье, сообщили в Минобороны.
В войска планируется набрать 130 тысяч граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву в соответствии с федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе».
В весеннюю кампанию этого года на службу в Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования были призваны 147 тысяч человек.
Как отметил ранее начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский, призыв будет проходить с 1 октября во всех субъектах РФ, за исключением отдельных районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к нему, там призыв начнется 1 ноября. Это связано, в первую очередь, с особенностями климата.
Срок службы остается прежним — 12 месяцев. Отправку призывников со сборных пунктов в войска планируется начать 16 октября.
Все призывники будут направлены на службу в пункты постоянной дислокации соединений и частей ВС РФ и других формирований на территории России, отметили в Минобороны. Для службы в новые регионы (Донецкую и Луганскую Народные Республики, Херсонскую и Запорожскую области) или для участия там в выполнении задач СВО призывники направляться не будут.
Треть из призывников направят в учебные соединения и части для овладения современной военной техникой и получения военно-учетной специальности, после чего их направят в войска.
Цимлянский отметил, что в Вооруженных силах РФ продолжается практика формирования научных рот, которые решают научно-прикладные задачи в интересах видов и родов войск. С требованиями к кандидатам в научные роты можно ознакомиться на официальном сайте Минобороны РФ.
С 17 октября в рамках призывной кампании начнет работу «прямая телефонная линия» главного организационно-мобилизационного управления Генштаба, где специалисты дадут разъяснения по вопросам, связанным с призывом. Линия будет работать по вторникам и четвергам с 10 до 12 часов московского времени.
Всех отслуживших установленные сроки своевременно уволят и отправят домой, отмечают в Минобороны.