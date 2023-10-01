Эстония закупит у США ракеты ATACMS и пусковые установки HIMARS

«Наряду с ракетными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS Эстония закупит у США и ракеты большой дальности ATACMS. Эстония подписала соглашение с США на закупку пусковых установок, ракет и другого необходимого оборудования HIMARS в декабре прошлого года. Теперь стало известно, что в боекомплект также входят ракеты ATACMS, которые могут поражать цели на расстоянии до 300 километров», — говорится в сообщении.
В конце 2022 года в Эстонию прибыло американское подразделение HIMARS, и эстонские артиллеристы получили первый опыт применения HIMARS во время весенних учений, в которых участвовали американцы. Ракеты ATACMS в Эстонии не запускались.