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10:35 (мск), источник: © РИА Новости

Эстония закупит у США ракеты ATACMS и пусковые установки HIMARS

ХЕЛЬСИНКИ, 1 окт — РИА Новости. Эстония закупит у США ракеты большой дальности ATACMS месте с пусковыми установками РСЗО HIMARS, сообщил в воскресенье портал государственного телерадиовещания ERR.

Источник: U.S. Army

«Наряду с ракетными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS Эстония закупит у США и ракеты большой дальности ATACMS. Эстония подписала соглашение с США на закупку пусковых установок, ракет и другого необходимого оборудования HIMARS в декабре прошлого года. Теперь стало известно, что в боекомплект также входят ракеты ATACMS, которые могут поражать цели на расстоянии до 300 километров», — говорится в сообщении.

В конце 2022 года в Эстонию прибыло американское подразделение HIMARS, и эстонские артиллеристы получили первый опыт применения HIMARS во время весенних учений, в которых участвовали американцы. Ракеты ATACMS в Эстонии не запускались.

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