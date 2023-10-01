Британских солдат не отправят на Украину, заявил Сунак

«Нет британских солдат, которых отправят сражаться в нынешнем конфликте», — подчеркнул он.
Премьер добавил, что обучение военных на Украине возможно, но не сейчас. По его словам, «это кое-что на долгосрочную перспективу».
Ранее сегодня газета Telegraph сообщила со ссылкой на главу Минобороны Великобритании Гранта Шэппса, что Лондон рассматривает возможность размещения своих военных на Украине для подготовки солдат ВСУ. Министр среди прочего отметил, что это особенно касается запада страны. По его словам, на этих территориях Британия могла бы сделать «больше», чем просто обучение украинских подразделений. Шэппс подчеркнул, что речь идет в том числе о размещении там военного производства.
Как сообщалось ранее, британский спецназ закончил обучение около тысячи солдат ВСУ десантным операциям на малых катерах и лодках. Кроме того, десять украинских капелланов прошли первый в своем роде двухнедельный курс тренировок в армии королевства. В общей сложности подготовку в Великобритании в рамках многонациональной учебной операции Interflex прошли 20 тысяч военнослужащих ВСУ.
Москва прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Россия неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для армии.
Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.