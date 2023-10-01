Орбан назвал Фицо патриотом и поздравил с победой на выборах в парламент Словакии

«Угадайте, кто вернулся! Поздравляю Роберта Фицо с его неоспоримой победой на парламентских выборах в Словакии. Всегда приятно работать с патриотом. С нетерпением этого жду!» — написал Орбан в социальной сети X (ранее Twitter).
Возглавляемая Фицо партия «Направление — социальная демократия» победила на состоявшихся в субботу парламентских выборах в Словакии, набрав 22,94% голосов. Политсила смогла обеспечить себе 42 из 150 мест в парламенте страны, сообщили словацкие СМИ.
Фицо, дважды занимавший пост словацкого премьера, говорит о намерении прекратить военную помощь Украине и считает, что антироссийские санкции наносят ущерб Евросоюзу. По его мнению, поставки западного оружия Киеву «не изменят ход войны». Он призывал ЕС и США использовать свое влияние для давления на Украину и Россию с целью заключения компромиссного мирного соглашения.