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15:18 (мск), источник: ТАСС

Орбан назвал Фицо патриотом и поздравил с победой на выборах в парламент Словакии

БУДАПЕШТ, 1 октября. /ТАСС/. Премьер Венгрии Виктор Орбан поздравил экс-главу кабмина Словакии Роберта Фицо с победой на парламентских выборах в стране, назвав его патриотом и выразив надежду на дальнейшее сотрудничество.

Источник: AP 2023

«Угадайте, кто вернулся! Поздравляю Роберта Фицо с его неоспоримой победой на парламентских выборах в Словакии. Всегда приятно работать с патриотом. С нетерпением этого жду!» — написал Орбан в социальной сети X (ранее Twitter).

Возглавляемая Фицо партия «Направление — социальная демократия» победила на состоявшихся в субботу парламентских выборах в Словакии, набрав 22,94% голосов. Политсила смогла обеспечить себе 42 из 150 мест в парламенте страны, сообщили словацкие СМИ.

Фицо, дважды занимавший пост словацкого премьера, говорит о намерении прекратить военную помощь Украине и считает, что антироссийские санкции наносят ущерб Евросоюзу. По его мнению, поставки западного оружия Киеву «не изменят ход войны». Он призывал ЕС и США использовать свое влияние для давления на Украину и Россию с целью заключения компромиссного мирного соглашения.

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