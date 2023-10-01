Главное
Спецоперация на Украине
16:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Эрдоган высказался о перспективах вступления Турции в ЕС

Турция ничего не ожидает от Европейского союза (ЕС) в вопросе возможности вступления республики в объединение. О перспективах высказался президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, его слова приводит ТАСС.

Источник: Reuters

Глава государства отметил, что ЕС заставляет Турцию ждать ответа по данному вопросу уже около 60 лет. «Если они откажутся от своего несправедливого отношения [к Турции], особенно касательно выдачи виз, то они исправят свои ошибки. Если же нет, то они потеряют право ожидать от нас чего-либо», — прокомментировал он во время выступления на открытии новой сессии парламента.

Ранее в сентябре Эрдоган сказал, что страна никогда не нуждалась в помощи или поддержке Евросоюза. Журналист американского телеканала PBS задал Эрдогану вопрос, готова ли Турция отказаться от процесса вступления в Евросоюз. В ответ он подчеркнул, что Анкара придает большое значение решениям организации.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Кличко отказался умирать за Украину
В США заявили о помощи России из-за собственной глупости
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ЕС