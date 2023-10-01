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16:56 (мск), источник: © РИА Новости

Туск утверждает, что вывел на протест более миллиона человек

ВАРШАВА, 1 окт — РИА Новости. Лидер польской оппозиции Дональд Туск утверждает, что в воскресном марше, который проходит по улицам польской столицы, принимают участие более миллиона человек. Об этом он написал в соцсети Х, сопроводив запись фотографией колонны людей, идущих по аллее Иоанна Павла II.

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«Более миллиона бело-красных (цвета флага Польши — ред.) сердец в Варшаве!» — написал Туск.

Количество участников марша, озвученное Туском, подтвердила и варшавская мэрия.

«В марше принимают участие около миллиона человек», — сообщил журналистам пресс-секретарь мэрии Якуб Ледуховский.

В свою очередь, варшавская полиция не предоставляет данные о количестве участников протеста.

«Мы никогда не предоставляем данных, если речь идет о количестве участников какого-либо массового мероприятия», — заявила журналистам официальный представитель столичной комендатуры полиции Малгожата Версоцкая.

В воскресенье в Варшаве проходит марш протеста против политики правящей в стране партии «Право и справедливость» (PiS). Мероприятие организовал экс-председатель Европейского совета, экс-премьер-министр Польши, а ныне лидер оппозиционной «Гражданской платформы» Дональд Туск.

Участники протеста, собравшись на площади Романа Дмовского и прилегающих улицах, идут по центральным улицам польской столицы до площади Радослава. В марше участвуют не только жители Варшавы: организаторы централизованно свозили своих сторонников из других регионов. К сторонникам Туска присоединились приверженцы самых разных идеологий — как политические противники действующей власти, так и борцы с запретом на аборты, антиклерикалы и ЛГБТ-активисты. Марширующие заняли проезжую часть ряда улиц, в частности Иерусалимских аллей, что создало значительные затруднения в дорожном движении. На месте проведения марша присутствуют большие силы полиции. Стражи порядка пока не вмешиваются в происходящее.

Парламентские выборы назначены в Польше на 15 октября. Победившая в них политическая сила сформирует новое правительство. Результаты последних соцопросов говорят о том, что «Право и справедливость», которая находится у власти с 2015 года, может ее и потерять. В настоящее время за PiS готовы проголосовать больше всего респондентов, однако оппозиционные партии Гражданская коалиция, «Объединенные левые», «Польша- 2050», Польская крестьянская партия имеют шанс завоевать более половины мест в сейме, если смогут объединиться.

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