Британия разместит истребители Typhoon в Польше

«В ответ на соответствующую просьбу от наших польских друзей Typhoon наших ВВС размещаются в Польше для поддержки нашего союзника по НАТО от возрастающей угрозы российского вмешательства», — заявил Шэппс на съезде Консервативной партии.
Он также назвал размещение истребителей в Польше в преддверии выборов мощным сигналом о том, что Великобритания поддерживает свободу и демократию у своих союзников.
Парламентские выборы назначены в Польше на 15 октября.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.