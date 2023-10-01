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17:54 (мск), источник: © РИА Новости

Британия разместит истребители Typhoon в Польше

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Министр обороны Великобритании Грант Шэппс объявил в воскресенье, что Соединенное Королевство размещает свои истребители Typhoon в Польше, этот шаг он объяснил необходимостью защиты союзника от России.

Источник: AP 2023

«В ответ на соответствующую просьбу от наших польских друзей Typhoon наших ВВС размещаются в Польше для поддержки нашего союзника по НАТО от возрастающей угрозы российского вмешательства», — заявил Шэппс на съезде Консервативной партии.

Он также назвал размещение истребителей в Польше в преддверии выборов мощным сигналом о том, что Великобритания поддерживает свободу и демократию у своих союзников.

Парламентские выборы назначены в Польше на 15 октября.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

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