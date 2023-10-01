В Армении сообщили о завершении процесса переезда жителей Карабаха

«По последним данным, в Армению из Нагорного Карабаха прибыли 100 514 армян. Интенсивность существенно снизилась. Уже последние люди из желающих переправляются в Армению, и этот процесс приближается к своему логическому завершению», — сообщила она на брифинге.
Она отметила, что последний автобус, отправленный в Степанакерт, забрал 15 прикованных к постели жителей Карабаха. При необходимости Армения организует новые рейсы, отметила Багдасарян.
Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал программу компенсации расходов на проживание вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха. Для покрытия расходов на проживание каждой семье будет выделяться 40 тыс. драмов ($100) на человека в месяц и еще 10 тыс. драмов ($25) на каждого на все коммунальные расходы.
В тот же день стало известно, что Армения обратилась к Евросоюзу за помощью из-за наплыва беженцев из Нагорного Карабаха. Есть потребность в предметах первой медицинской помощи, а также санитарно-медицинских материалах.
29 сентября агентство ООН по делам беженцев сообщило о прибытии более 100 тыс. беженцев в Армению. Их переселение началось после того, как 19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в регионе.
В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в Нагорном Карабахе является полный вывод оттуда армянских военнослужащих. 20 сентября стало известно, что конфликтующие стороны договорились о полном прекращении боевых действий.
В 1988 году Нагорный Карабах заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992−1994 годов Баку утратил контроль над регионом, из-за чего обострились отношения страны с Арменией. В 2022-м Пашинян и Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.