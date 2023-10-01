22:37 (мск), источник: Ведомости
Моравецкий призвал Зеленского не забывать о принятых Польшей беженцах
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий напомнил президенту Украины Владимиру Зеленскому о принятых беженцах с Украины.
Польша приняла пару миллионов украинцев под наши крыши. Стоило бы, чтобы господин президент Зеленский об этом не забывал.
Отношения между Киевом и Варшавой обострились после снятия Еврокомиссией (ЕК) ограничения на импорт украинского зерна в восточноевропейские страны 15 сентября. Позже Украина подала иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Венгрии, Польши и Словакии, возобновивших эмбарго на ввоз украинских сельхозпродуктов.
Зеленский, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, обвинил Варшаву в том, что запрет помогает России. В свою очередь польские власти неоднократно отмечали, что ограничения нужны для стабильности рынка и поддержки местных фермеров.
25 сентября министр канцелярии президента республики Анджея Дуды, руководитель бюро международной политики Марчин Пшидач отмечал, что Варшава справится без дружбы с Киевом. Он также раскритиковал поведение президента Украины, назвав его действия «несправедливыми по отношению ко многим полякам».